Научная инновация ученых БГУ признана известными химиками мира

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В издательстве Wiley США, cпециализирующемся на выпуске академических изданий, опубликована монография на английском языке "Нековалентные взаимодействия в синтезе и дизайне новых соединений", состоящая из 25 разделов.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Бакинского государственного университета (БГУ), книга ученых Азербайджана в этом известном издательстве, действующем с 1807 года и выпустившем книги более чем 350 лауреатов Нобелевской премии, печатается впервые.

В этой книге, выпущенной под общим руководством ректора БГУ, академика Абеля Магеррамова, показана важная роль нековалентных связей нового типа, являющегося новой областью химии, в синтезе веществ и образовании кристаллической решетки (в дизайне молекулярной структуры).

Эта научная инновация азербайджанскими учеными впервые вписана в научную литературу под названием "Эффект паука (спайдера)".

В книгу включены научно-исследовательские работы известных ученых 17 стран мира (Испании, Италии, Португалии, Германии, США, Японии и т.д.), подтверждающих это научное новшество.

"Подготовка монографии по предложенной идее и под научной редакцией ученых Азербайджана говорит о признании в мире современного уровня развития азербайджанской науки", - отметили в пресс-службе БГУ.