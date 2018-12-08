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    NASA сообщило о завершении стыковки грузового корабля Dragon к МКС

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Стыковка американского космического корабля Dragon с Международной космической станцией (МКС) завершилась в субботу. Это произошло в 10:36 по времени Восточного побережья США.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

    "Через три дня после старта из Флориды корабль Dragon компании SpaceX установлен на поверхности модуля Harmony, на обращенной к Земле стороне Международной космической станции", - говорится в Twitter космического ведомства США.

    Стыковку проводили астронавт NASA Серена Ауньон и астронавт Европейского космического агентства Александер Герст.

    Dragon доставил на орбитальную станцию более 2,5 т грузов, в том числе продовольствие и материалы для серии научных экспериментов, включая жидкий метан и модули для совершения операции по дозаправке.

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