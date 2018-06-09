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    Наргиз Пашаева удостоена межгосударственной премии "Звезды Содружества"

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Совет по присуждению межгосударственной премии "Звезды Содружества" за выдающиеся достижения в области искусства, науки и образования определил лауреатов 2017 года. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, в их число вошла и вице-президент Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) по сфере образования, филолог Наргиз Пашаева.

    Н. Пашаева  стала лауреатом премии в сфере науки. 

    Торжественная церемония награждения состоится на XIII Форуме творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ. Он пройдет 19-20 июня в Астане.

    Межгосударственная премия "Звезды Содружества" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ и МФГС в 2009 году. Награда ежегодно присуждается в трех номинациях: в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности.

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