​НАНА: В Азербайджане 60% земель подвержены эрозии

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Производство и запасы зерна в Азербайджане должны стать вопросом первостепенной важности. Это стратегический продукт".

Об этом сказал Report исполняющий обязанности директора Института эрозии и орошения Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Закир Алиев.

По его мнению, усиление внимания к сфере сельского хозяйства станет дополнительным стимулом для сельских тружеников, приведет к расширению пользования землей, урегулирует производство продукции разнообразных видов: "Азербайджан и до девальвации частично обеспечивал себя сельхозпродукцией. В случае принятия дополнительных мер большая часть спроса населения будет удовлетворена за счет внутреннего производства".

Директор отметил, что в Азербайджане существует необходимость в развитии плодоводства, в частности, виноградарства: "Виноградарство приносит большие доходы и эту сферу необходимо расширять. В Азербайджан импортируется достаточное количество продукции, однако качество наших овощей и фруктов превышает импортную продукцию. Они конкурентоспособны, но необходимо повышать урожайность за счет необходимого ухода и технологий".

По словам З.Алиева, в Азербайджане 60% земель подвержены эрозии: "Изменения климата, антропогенные факторы, отсутствие должного ухода за орошаемыми землями и использование незаконных технологий приводит к порче пригодных земель. В стране есть также нехватка воды, что является причиной снижения урожайности".

Он отметил, что в Институте эрозии и орошения тестируются и внедряются технологии, направленные на повышение урожайности с экономией воды: "Сегодня водные запасы Азербайджана составляют 14% общих резервов Южного Кавказа. Это самый низкий показатель по сравнению с другими странами".