НАНА: Орфографический словарь азербайджанского языка готов к изданию

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Баку. 18 января.REPORT.AZ/ ""Орфографический словарь азербайджанского языка" готов к изданию"

Об этом Report сообщил директор Института языкознания НАНА, академик Мохсун Нагысойлу.

Он сообщил, что они ожидают утверждения Кабинетом министров проекта "Орфографических правил азербайджанского языка": "Словарь будет издан до середины 2019 года. В словаре будет, по меньшей мере, 115 тысяч слов. Некоторые слова из старого словаря не включены в новый словарь. В этот словарь добавлено много новых слов".

Отметим, что итоги обсуждений проекта Орфографических правил были подведены 13 сентября на заседании Орфографической комиссии. Институт языкознания в октябре направил проект "Орфографических правил азербайджанского языка" в Кабинет министров. После утверждения проекта Кабинетом министров новые правила орфографии вступят в силу.