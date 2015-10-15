НАНА объявила прием в докторантуру и диссертантуру на 2015/2016 учебный год

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) объявила прием в диссертантуру и докторантуру по подготовке докторов философии и наук на 2015/2016 учебный год.

Как сообщает Report, начиная с сегодняшнего дня до 5 ноября документы принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 17.00.

В докторантуру по программе доктор философии принимаются граждане Азербайджана с высшим образованием (окончившие магистратуру, или со схожим образованием, а в медицине - врачи и врачи-специалисты) на основе конкурса.

В докторантуру по программе доктор наук принимаются граждане Азербайджана с научными или научно-педагогическими достижениями в выбранной сфере, способные проводить фундаментальные исследования на высоком уровне и имеющие научную степень доктора философии (кандидат наук).

Для дополнительной информации следует обращаться в Научно-образовательное управление Академии.

Напомним, что в докторантуре по программе доктор философии НАНА с очной формой обучения выделено всего 93 места. В этом году в Академии не будет заочной формы обучения по программе доктор философии. По программе доктор философии в диссертантуре выделено 136 плановых мест.

В докторантуре по программе доктор наук утверждено всего 41 место, из них 2 места - по очной, 39 мест - по заочной форме. В диссертантуре по программе доктор наук выделено 76 плановых мест.