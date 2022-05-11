НАНА: В опасной оползневой зоне в Лерике должны быть переселены11 жилых домов

Сотрудники отдела ландшафтоведения и ландшафтного планирования Института географии имени академика Г.А. Алиева НАНА провели научные исследования в оползневой зоне Лармаруд Лерикского района.

Сотрудники отдела ландшафтоведения и ландшафтного планирования Института географии имени академика Г.А.Алиева НАНА провели научные исследования в оползневой зоне Лармаруд Лерикского района.

Как сообщили Report в институте, специалисты исследовали ландшафт и экологические условия в зоне Дырыг в Лерикском районе, в которой расположены села Хафтони, Лармаруд, Нуджу, Давидони, Вамазгын.

По словам специалистов, место оползня Лармаруд находится к северо-востоку от районного центра Лерика, в 7,5 км к югу от 21-го км шоссе Масаллы-Ярдымлы, на очень неудобной и труднопроходимой дороге. Оползень произошел на склоне 30-40 градусов на северо-востоке от дороги, проходящей по центру села Лармаруд. Эта дорога сейчас непригодна для использования. В настоящее время на потенциально оползневых участках находятся 11 домов. Их переселение неизбежно".