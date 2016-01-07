Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Нахчыванский институт учителей объявил о конкурсе на вакантные должности на кафедрах.

Как сообщает Report, объявлено о 6 вакантных местах по двум кафедрам.

Согласно информации, институт ищет доцентов для кафедры языков и литературы (2 штата), доктора философии по филологии (2 штата), старшего педагога на кафедру математики и учебной методики (1 штат) и доктора философии по педагогике (1 штат).

Документы для участия в конкурсе будут приниматься в течение месяца, начиная с сегодняшнего дня, в ректорате института по адресу: город Нахчыван, проспект Гейдара Алиева, 1.