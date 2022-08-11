Начался выбор школы для подготовительных групп, где обучение ведется не на азербайджанском языке

Начался выбор школы для подготовительных групп, где обучение ведется не на азербайджанском языке

С сегодняшнего дня начался процесс отбора школ в секции, где обучение ведется не на азербайджанском языке.

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С сегодняшнего дня начался процесс отбора школ в секции, где обучение ведется не на азербайджанском языке. Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования. Отметим, что процесс размещения электронного опроса по выбору школы для подготовительных групп азербайджанской секции начался 8 августа. Онлайн-записи в группы подготовки к школе, организованные в государственных общеобразовательных учреждениях, на 2022-2023 учебный год осуществляется посредством электронной системы www.mektebeqebul.edu.az. Процесс регистрации завершится 14 сентября 2022 года. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook