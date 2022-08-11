Начался выбор школы для подготовительных групп, где обучение ведется не на азербайджанском языке

С сегодняшнего дня начался процесс отбора школ в секции, где обучение ведется не на азербайджанском языке.
Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.
Отметим, что процесс размещения электронного опроса по выбору школы для подготовительных групп азербайджанской секции начался 8 августа.
Онлайн-записи в группы подготовки к школе, организованные в государственных общеобразовательных учреждениях, на 2022-2023 учебный год осуществляется посредством электронной системы www.mektebeqebul.edu.az.
Процесс регистрации завершится 14 сентября 2022 года.