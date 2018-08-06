Начался прием документов в учреждения профобразования

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня начался прием документов в государственные учреждения профессионального образования на 2018-2019 учебный год в рамках проекта "ASAN peşə".

Как сообщает Report, основная цель проекта "ASAN peşə", совместно осуществляемого министерством образования и ASAN xidmət, заключается в обеспечении объективности и удобства приема в государственные учреждения профессионального образования.

Прием заявлений в государственные учреждения профессионального образования будет проводиться бесплатно до 26 августа в центрах "ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal". Для приема заявлений требуется удостоверение личности и документ об образовании (свидетельство или аттестат).

В городах и районах, где отсутствуют центры "ASAN xidmət" желающие подать заявления для приема в государственные учреждения профессионального образования, могут обратиться в соответствующие учебные заведения или любой центр "ASAN xidmət".