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    Начался "парад планет"

    Природное явление продлится до 11 февраля

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Со вчерашнего дня начался "парад планет".

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Сатурн, Марс и Юпитер выстроились в ряд.

    На территории России это зрелище видно более четко.

    Природное явление продлится до 11 февраля.

    Отметим, что во время "парада" небесные тела располагаются близко друг от друга. С восходом Солнца, блеск приводит к потере видимости планет. За подобное расположение, это явление называется "парадом планет". 

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