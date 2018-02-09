Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Со вчерашнего дня начался "парад планет".

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Сатурн, Марс и Юпитер выстроились в ряд.

На территории России это зрелище видно более четко.

Природное явление продлится до 11 февраля.

Отметим, что во время "парада" небесные тела располагаются близко друг от друга. С восходом Солнца, блеск приводит к потере видимости планет. За подобное расположение, это явление называется "парадом планет".