Начальник Управления образования города Баку о ситуации с COVID-19 в школах

16:07 "Ситуация с числом заражений коронавирусом в каждой отдельной школе рассматривается на местном уровне".

"Ситуация с числом заражений коронавирусом в каждой отдельной школе рассматривается на местt".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.

Начальник управления отметила, что в случае ухудшения ситуации по решению Центра гигиены и эпидемиологии школа или же класс переходят на дистанционное обучение: "После окончания двухнедельного карантина учащиеся вновь возвращаются к очным занятиям. В целом, можно сказать что ситуация улучшается".

M.Велиева сообщила, что в некоторых школах спортивные залы очень тесные, поэтому занятия проводятся во дворе школы: "Решение существующих проблем осуществляется поэтапно, после проведенных анализов. Поочередно ведутся работы по ремонту школ, улучшению инфраструктуры учебных заведений".