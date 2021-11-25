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Начальник Управления образования города Баку о ситуации с COVID-19 в школах

Начальник Управления образования города Баку о ситуации с COVID-19 в школах 16:07 "Ситуация с числом заражений коронавирусом в каждой отдельной школе рассматривается на местном уровне".
Наука и образование
25 ноября 2021 г. 16:43
Начальник Управления образования города Баку о ситуации с COVID-19 в школах
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"Ситуация с числом заражений коронавирусом в каждой отдельной школе рассматривается на местt".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.

Начальник управления отметила, что в случае ухудшения ситуации по решению Центра гигиены и эпидемиологии школа или же класс переходят на дистанционное обучение: "После окончания двухнедельного карантина учащиеся вновь возвращаются к очным занятиям. В целом, можно сказать что ситуация улучшается".

M.Велиева сообщила, что в некоторых школах спортивные залы очень тесные, поэтому занятия проводятся во дворе школы: "Решение существующих проблем осуществляется поэтапно, после проведенных анализов. Поочередно ведутся работы по ремонту школ, улучшению инфраструктуры учебных заведений".

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