Началась регистрация участников на конкурс “Yüksəliş”

Сегодня начался этап регистрации участников второго конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).

Сегодня началась регистрация участников второго конкурса “Yüksəliş” ("Восхождение").

Как сообщает Report, зарегистрироваться и принять участие в конкурсе могут граждане Азербайджана в возрасте от 21 до 51 года, с высшим образованием и опытом работы в сфере управления не менее 2 лет.

Регистрация осуществляется через сайт конкурса “Yüksəliş” (www.yukselish.az) и продлится около месяца.

Конкурс состоит из 5 этапов - регистрации, онлайн-отбора, очного этапа, полуфинала и финала.

По итогам финала, будут объявлены 20 победителей конкурса “Yüksəliş”, каждый из которых получит грант в размере 20 000 манатов.

На участие в первом конкурсе подали заявки 11 760 человек, из которых 9 775 были допущены к участию в конкурсе.

Напомним, что цель конкурса "Yüksəliş", учрежденного Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года, - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрение современных подходов на фоне стремительно меняющихся условий в развитии управленческого механизма и создание резервной базы кадров.