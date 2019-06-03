Началась регистрация на участие во II этапе приема в резидентуру

Началась регистрация для участия во втором этапе приема в резидентуру.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, кандидаты, прошедшие (набравшие 40 и выше баллов) на экзамене по оценке базовых знаний (первый этап) по приему в резидентуру, для участия в экзамене по оценке знаний по спецпредметам (второй этап), должны 3-10 июня пройти регистрацию, перечислив на счет в "Личном кабинете" требуемую сумму (100 манатов).

Не прошедшие регистрацию кандидаты не будут допущены на экзамен по оценке знаний по специализированным предметам.

Экзамен по оценке знаний по спецпредметам состоится 14 июля.