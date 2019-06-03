Началась регистрация на участие во II этапе приема в резидентуру

Началась регистрация для участия во втором этапе приема в резидентуру.
Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре Азербайджана, кандидаты, прошедшие (набравшие 40 и выше баллов) на экзамене по оценке базовых знаний (первый этап) по приему в резидентуру, для участия в экзамене по оценке знаний по спецпредметам (второй этап), должны 3-10 июня пройти регистрацию, перечислив на счет в "Личном кабинете" требуемую сумму (100 манатов).
Не прошедшие регистрацию кандидаты не будут допущены на экзамен по оценке знаний по специализированным предметам.
Экзамен по оценке знаний по спецпредметам состоится 14 июля.
Samirə AbdullayevaАвтор новости