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Началась регистрация для участия во второй попытке поступления в магистратуру

Началась регистрация для участия во второй попытке поступления в магистратуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил регистрацию для участия во второй попытке вступительных экзаменов в магистратуры высших учебных заведений на 2024/2025 учебный год.
Наука и образование
28 марта 2024 г. 11:36
Началась регистрация для участия во второй попытке поступления в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил регистрацию для участия во второй попытке вступительных экзаменов в магистратуры высших учебных заведений на 2024/2025 учебный год.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Прием прием заявок бакалавров осуществляется онлайн до 23:59 8 апреля.

Желающие принять участие во второй попытке экзамена должны внести плату за участие в нем на счет в "Личном кабинете" и перейти в соответствующий раздел (https://www.e-gov.az/az/services/read/3148/0?tqdk_xdm=108) для регистрации.

Экзамены пройдут 28 апреля 2024 года.

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