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Началась подача отопления в бакинские школы

Началась подача отопления в бакинские школы Началась подача отопления в бакинские школы.
Наука и образование
15 ноября 2021 г. 13:26
Началась подача отопления в бакинские школы

Началась подача отопления в бакинские школы.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана, теплоснабжение общеобразовательных учреждений начинается каждый год с 15 ноября и продолжается до 15 апреля.

Для проверки готовности школ к осенне-зимнему сезону были проведены предварительные мониторинги, в ходе которых осмотрены котельные и радиаторы, приняты оперативные меры по устранению выявленных недостатков.

По итогам проверок, вышедшие из строя радиаторы, циркуляционные насосы были заменены на новые, обновлены тепловые линии, повышено давление газа в котельных некоторых школ.

В ходе мониторинга, наряду с работами по устранению выявленных проблем в системах отопления образовательных учреждений, внимание уделяется также устранению других проблем. Так, соответствующие структуры провели работы по очистке школьных дымоотводов, а также отремонтировали двери и окна.

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