На выходных ГЭЦ проведет экзамен для более 44 тыс. учеников

Государственный экзаменационный центр Азербайджана 30 апреля и 1 мая проведет выпускной экзамен по уровню общего (9 классов) среднего образования.

Государственный экзаменационный центр Азербайджана 30 апреля и 1 мая проведет выпускной экзамен по уровню общего (9 классов) среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен начнется в 11:00.

За 15 минут до начала экзамена в 10:45 режим допуска будет приостановлен. Пришедшие после этого времени на экзамен допущены не будут.

В экзамене ожидается участие 44 142 учеников, из них 30 апреля - 24 864 человек, 1 мая - 19 278 человек.

В экзаменах примет участие 51 учащийся с ограниченными возможностями здоровья.