​На турецкий язык переведут полное собрание сочинений Гусейна Джавида в 5 томах

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Национальная академия наук Азербайджана организовала встречу для подписания между Домом-музеем Гусейна Джавида и Домом культуры Азербайджана в Стамбуле меморандума о взаимопонимании.

Об этом Report сообщили из музея.

Занимающийся пропагандой наследия Гусейна Джавида в Турции руководитель Дома культуры Азербайджана в Стамбуле, поэт Хикмет Эльп отметил, что творчество Г.Джавида любимо турецкими читателями. На встрече он предложил перевести на турецкий язык полное собрание сочинений Г.Джавида в 5 томах.

По его словам, поставленный на сцене Стамбульского муниципального театра спектакль по мотивам произведения Г.Джавида "Дьявол" ("Иблис") был встречен стамбульским зрителем с большим интересом.

В заключение Х.Эльп преподнес музею в качестве подарка журнал "Serhat Kültür", в котором опубликованы статьи об азербайджано-турецких культурных связях. Выступившая директор Дома-музея Г.Джавида Г.Бабаханлы вручила гостю полное собрание сочинений Г.Джавида в пяти томах. Затем была сделана фотография на память.