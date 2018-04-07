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    На строительство 9 школ модульного типа в Агдаше и Барде выделено более 2,5 млн манатов

    Данное решение подписал Президент Ильхам Алиев

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Министерству образования выделено 2 миллиона 595 тысяч манатов на строительство 9 школ модульного типа для 412 учеников.

    Как передает Report, данное решение подписал Президент Ильхам Алиев.

    Кабинету министров поручено решить вопросы вытекающие из настоящего распоряжения, а Министерству финансов обеспечить финансирование.

    Список школ модульного типа предназначенных для строительства в Агдашском и Бардинском районах:


    		Названия учебных заведений
    		Выделенные средства(манатов)
    1Установка общей средней школы модульного типа на 40 мест в селе Хынахлы Агдашского района
    		285 000
    2Установка начальной школы модульного типа на 20 мест в селе Малай Агдашского района230 000
    3Установка начальной школы модульного типа на 40 мест в селе Амирмахмуд Агдашского района260 000
    4Установка начальной школы модульного типа на 20 мест в селе Имамгулубейли Бардинского района
    		230 000
    5Установка начальной школы модульного типа на 20 мест в селе Биналар Агдашского района
    		230 000
    6Установка начальной школы модульного типа на 40 мест в селе Булаготагы Агдашского района
    		260 000
    7Установка общей средней школы модульного типа на 96 мест в селе Беюк Гаджар Бардинского района
    		425 000
    8Установка начальной школы модульного типа на 56 мест в селе Наджафгулубейли Бардинского района
    		285 000
    9Установка общей средней школы модульного типа на 80 мест в селе Техле Бардинского района
    		390 000

    		Итого: 2 595 000
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