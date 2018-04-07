На строительство 9 школ модульного типа в Агдаше и Барде выделено более 2,5 млн манатов

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Министерству образования выделено 2 миллиона 595 тысяч манатов на строительство 9 школ модульного типа для 412 учеников.
Как передает Report, данное решение подписал Президент Ильхам Алиев.
Кабинету министров поручено решить вопросы вытекающие из настоящего распоряжения, а Министерству финансов обеспечить финансирование.
Список школ модульного типа предназначенных для строительства в Агдашском и Бардинском районах:
|Названия учебных заведений
|Выделенные средства(манатов)
|1
|Установка общей средней школы модульного типа на 40 мест в селе Хынахлы Агдашского района
|285 000
|2
|Установка начальной школы модульного типа на 20 мест в селе Малай Агдашского района
|230 000
|3
|Установка начальной школы модульного типа на 40 мест в селе Амирмахмуд Агдашского района
|260 000
|4
|Установка начальной школы модульного типа на 20 мест в селе Имамгулубейли Бардинского района
|230 000
|5
|Установка начальной школы модульного типа на 20 мест в селе Биналар Агдашского района
|230 000
|6
|Установка начальной школы модульного типа на 40 мест в селе Булаготагы Агдашского района
|260 000
|7
|Установка общей средней школы модульного типа на 96 мест в селе Беюк Гаджар Бардинского района
|425 000
|8
|Установка начальной школы модульного типа на 56 мест в селе Наджафгулубейли Бардинского района
|285 000
|9
|Установка общей средней школы модульного типа на 80 мест в селе Техле Бардинского района
|390 000
|Итого: 2 595 000
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook