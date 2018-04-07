На строительство 9 школ модульного типа в Агдаше и Барде выделено более 2,5 млн манатов

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Министерству образования выделено 2 миллиона 595 тысяч манатов на строительство 9 школ модульного типа для 412 учеников.

Как передает Report, данное решение подписал Президент Ильхам Алиев.

Кабинету министров поручено решить вопросы вытекающие из настоящего распоряжения, а Министерству финансов обеспечить финансирование.

Список школ модульного типа предназначенных для строительства в Агдашском и Бардинском районах: