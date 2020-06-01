На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Обсерватория солнечной динамики (SDO) зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте НАСА.

Это были вспышки М-класса, которую астрономы классифицируют как среднюю из больших. По словам ученых, испускаемое излучение слишком мало, чтобы напрямую повлиять на здоровье людей. В то же время из-за вспышек может ухудшиться качество сотовой связи и сигнала GPS.

Появление вспышек и пятен на Солнце после длительной паузы в активности звезды может указывать на начало нового солнечного цикла. После солнечного минимума активность возрастает и вспышек становится все больше, однако установить их количество ученые могут только после нескольких месяцев наблюдений.