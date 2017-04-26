На прошлогодних выпускных экзаменах в Баку 8,51% учащихся срезались на экзамене по азербайджанскому языку

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "На прошлогодних выпускных экзаменах в Баку 8,51% выпускников получили по азербайджанскому языку "2", 30,40% - "3", 35,67% - "4", а 25,42% - "5".

Как сообщает Report, об этом отмечается в 12-м выпуске журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного центра.

В отчете говорится, что в прошлом году школы окончили 20 727 человек. Из них 20 262 человек приняли участие в выпускных экзаменах и 16 479 получили хорошие оценки по азербайджанскому языку, математике и иностранному языку.

В целом аттестат получили 20 608 человек.