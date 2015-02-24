​На пленарном заседании Милли Меджлиса вынесли на обсуждение законопроект "О науке"

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Милли Меджлиса на первое чтение вынесен законопроект "О науке".

Как сообщает Report, по данному вопросу выступил председатель парламентского комитета по науке и образованию Шамсаддин Гаджиев.

По его словам, развитие науки всегда было одним из основных приоритетов независимого Азербайджана: "За последние 10 лет в сфере развития науки в стране был принят ряд важных шагов. Немало также и проблем, ожидающих своего решения. Главной проблемой же является отсутствие усовершенствованного законодательства. С этой точки зрения, принятие закона "Об образовании" необходимо.

В законопроекте отразились такие вопросы, как права и обязанности научных работников, аттестация, правила приема на работу, предоставление научных степеней и званий, социальная защита, их награждение, механизмы стимулирования научной деятельности, международное научное сотрудничество и прочее".

Ш.Гаджиев также добавил, что при подготовке нового законопроекта был изучен международный опыт: "Законопроект соответствует азербайджанской реальности. В то же время, он не касается научной деятельности действующих в Азербайджане религиозных учреждений".

В настоящее время выступления относительно законопроекта продолжаются.