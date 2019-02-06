Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "В некоторых местах на облицовке Шемахинской обсерватории появились трещины, оторвались 1-2 плитки".

Об этом Report сообщил заместитель директора по научным вопросам Шемахинской астрофизической обсерватории им. Насреддина Туси Национальной академии наук Азербайджана Хыдыр Микаилов.

Он отметил, что серьезных изменений в обсерватории не имеется: "Землетрясение было сильным, повторилось несколько раз, третий толчок был самым сильным. Землетрясение произошло близко к месту расоложения обсерватории, всего в 10 км от нас, поэтому в здании подземные толчки ощущались. Но поскольку наши здания были реконструированы и очень прочные, большого урона не нанесено. Просто в некоторых местах на облицовке появились трещины, выпали 1-2 плитки, внутри ничего не задето, все в порядке".

Х.Микаилов отметил, что телескопы проверены, нет причин для беспокойства.