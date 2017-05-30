На 6 телеканалах Азербайджана проводится мониторинг с целью проверки нарушений норм литературного языка

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ "В стране с целью проверки нарушений норм литературного языка к мониторингу были привлечены 6 телевизионных каналов".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции на тему "Панорама языка на телеканалах" заявила старший научный сотрудник отдела мониторинга Института языкознания Нязакят Газиева.

По ее словам, на этот раз к мониторингу привлечено также государственное телевидение: "В мониторинг включены телеканалы AzTV, İTV, Space, Lider, Xəzər и ATV. К исследованиям привлечены как новостные, так и развлекательные передачи".

Специалист отметила, что несмотря на улучшение ситуации с языком в некоторых телевизионных передачах, все еще наблюдаются некоторые недостатки: "В развлекательных передачах ситуация практически не меняется".