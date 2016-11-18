Мубариз Гурбанлы побывал в Бакинской Высшей школе нефти

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В рамках мероприятий, посвященных Международному Дню толерантности, в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча профессорско-преподавательского состава и студентов с председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджанской Республики Мубаризом Гурбанлы.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью вуза, на встрече приняли участие заместитель председателя Гюндуз Исмаилов, начальник Бакинского городского отдела Анар Кязимов и другие сотрудники Госкомитета, а также автор сценария фильма Fitnə (Козни) Надир Бадалов.

Перед началом встречи состоялась демонстрация документального фильма Fitnə, рассказывающего о борьбе с религиозным радикализмом.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил важное значение, которое имеют этот и другие экранные произведения для просвещения молодежи, формирования у нее национальных нравственных ценностей, упрочения в стране атмосферы толерантности и предотвращения возникновения случаев религиозного радикализма. Он отметил, что Азербайджан, являясь мусульманской страной, остается в то же время светским государством. Говоря о роли, которую играет просвещение для защиты государства и общества от опасности религиозного радикализма и недопущения распространения его идей среди молодежи, Эльмар Гасымов подчеркнул, что в Высшей школе проводится большая работа для достойного воспитания и образования студентов.

Выступая на встрече, председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджанской Республики Мубариз Гурбанлы рассказал о деятельности Комитета, действующих в стране религиозных общинах, отношениях государства и религии. Говоря о политике Азербайджанского государства по укреплению толерантности в стране, он подчеркнул важность защиты молодежи от влияния радикальных религиозных групп. Он также остановился на важных мероприятиях, которые проводятся в Азербайджане для предотвращения распространения религиозного радикализма. Мубариз Гурбанлы высоко оценил работу, которая проводится в БВШН по просвещению студенческой молодежи в БВШН, и отметил ее значимость для безопасности страны.

Затем состоялось обсуждение фильма и сессия вопросов и ответов. В заключение встречи Эльмар Гасымов вручил председателю Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджанской Республики Мубаризу Гурбанлы диплом "Почетного гостя" БВШН.

Отметим, что документальный фильм Fitnə, снятый в 2016 году, носит просветительский характер. Он нацелен на борьбу с идеями религиозного радикализма, защиту национальных духовных ценностей и упрочение традиций толерантности в стране. Принявшие участие в фильме известные священнослужители и молодые ученые говорят о важности образования для информирования молодежи об опасности движений религиозного радикализма и для того, чтобы не допустить его влияния на молодое поколение.