Москва предложила Баку создать центр ядерной науки и технологий

Россия предложила Азербайджану рассмотреть вопрос создания центра ядерной науки и технологий в интересах медицины, сельского хозяйства, научных исследований, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Энергетика интересна Азербайджану с точки зрения замещения внутреннего потребления газа и нефтепродуктов и, соответственно, высвобождения этих объемов для экспорта. Может быть, такое время еще не пришло, когда Азербайджану [это] будет экономически привлекательно. Но мы предлагаем нашим азербайджанским партнерам, как и здесь, в Сербии, рассмотреть вопрос создания современного центра ядерной науки и технологий в интересах медицины, сельского хозяйства, научных работ. Направили соответствующие предложения азербайджанской стороне и вот они их, соответственно, изучают", - сказал Лихачев.

По его словам, предметных переговоров на этот счет пока не ведется.