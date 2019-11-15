Минуло 100 лет с начала первого занятия в БГУ

Минуло 100 лет с начала первого занятия в Бакинском государственном университете.

Report напоминает, что университет был учрежден 1 сентября 1919 года Парламентом Азербайджанской Демократической Республики.

8 сентября 1919 года было принято решение об утверждении ректора и деканов БГУ. Решением заслуженный профессор кафедры оперативной хирургии Василий Иванович Разумовский был назначен ректором, профессор кафедры патологической анатомии И.И.Широкорогов, а в его отсутствие временно профессор А.М.Левин назначен деканом медицинского факультета, видный историк, публицист, доцент кафедры общей истории Н.А.Дубровский – деканом историко-филологического факультета.

На первом заседании университетского совета 10 ноября 1919 года был утвержден профессорский и остальной преподавательский состав. 15 ноября 1919 года был объявлен первый учебный день в университете.

С 1919 года по сей день у вуза было 25 ректоров. Действующим ректором БГУ является Эльчин Бабаев. Он был назначен на эту должность распоряжением президента Ильхама Алиева от 11 марта.

В настоящее время на 16 факультетах вуза получают образование около 20 тыс. студентов по 60 специальностям на бакалавриате, 197 специальностям на магистратуре, 70 специальностям на уровне докторантуры. Учеба осуществляется на трех языках – азербайджанском, русском и английском. В университете получают образование около 1000 студентов из многих стран мира. К процессу обучения привлечены около 1500 профессоров и преподавателей на 127 кафедрах.