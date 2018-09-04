Минобразования: Руководители школ и педагоги не могут заниматься продажей школьной формы

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ "Руководители школ или же педагоги не могут заниматься продажей школьной формы".

Как сообщает Report, об этом отметил заведующий отделом по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.

Официальный представитель министерства заявил, что согласно "Образцовому уставу общеобразовательной школы", форма одежды учащихся в общеобразовательных школах определяется собственным уставом каждого учебного заведения.

Дж.Валехов отметил, что общеобразовательные учебные заведения не занимаются продажей школьной формы: "Родители могут приобрести школьную форму в любом торговом объекте".