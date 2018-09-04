 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Минобразования: Руководители школ и педагоги не могут заниматься продажей школьной формы

    Родители могут приобрести школьную форму в любом торговом объекте

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ "Руководители школ или же педагоги не могут заниматься продажей школьной формы". 

    Как сообщает Report, об этом отметил заведующий отделом по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов. 

    Официальный представитель министерства заявил, что согласно "Образцовому уставу общеобразовательной школы", форма одежды учащихся в общеобразовательных школах определяется собственным уставом каждого учебного заведения. 

    Дж.Валехов отметил, что общеобразовательные учебные заведения не занимаются продажей школьной формы: "Родители могут приобрести школьную форму в любом торговом объекте". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi