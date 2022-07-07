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Минобразования предупредило кандидатов в учителя

Минобразования предупредило кандидатов в учителя "На тестовом экзамене по приему на работу учителей каждый неправильный ответ повлияет на 1\4 часть баллов, полученных за правильные ответы".
Наука и образование
7 июля 2022 г. 12:39
Минобразования предупредило кандидатов в учителя

"На тестовом экзамене по приему на работу учителей каждый неправильный ответ повлияет на 1\4 часть баллов, полученных за правильные ответы".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом человеческих ресурсов Министерства образования Азербайджана Эшги Багиров.

"Экзамены будут проводиться в нескольких городах и районах и пройдут в 15 центрах.

Если кандидат неправильно ответит на вопрос по специальности, это приведет к снятию 0,5 балла, полученного за один правильный ответ на вопрос по специальности.

А за неправильный ответ на вопрос по предмету методика преподавания будет снято 0,25 балла", - сказал он.

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