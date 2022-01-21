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Минобразования: Перевод студентов не будет осуществляться во время зимних каникул

Минобразования: Перевод студентов не будет осуществляться во время зимних каникул В период зимних каникул во избежание отставания в освоении студентами учебного материала во втором семестре 2021-2022 учебного года, посредством портала transfer.edu.az не будет осуществляться перевод студентов как внутри страны, так и из учреждений высше
Наука и образование
21 января 2022 г. 17:43
Минобразования: Перевод студентов не будет осуществляться во время зимних каникул
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В период зимних каникул во избежание отставания в освоении студентами учебного материала во втором семестре 2021-2022 учебного года, посредством портала transfer.edu.az не будет осуществляться перевод студентов как внутри страны, так и из учреждений высшего и среднего профессионального образования зарубежных стран (с одной специальности и (или) с одной формы обучения на другую).

Об этом Report сообщили в Министерстве образования.

"Это связано с тем, что 2021-2022 учебный год начался на две недели позже (29.09.2021), освоение учебных материалов и организация экзаменационных сессий, а также соответствующая работа с документацией требуют дополнительного времени", - добавили в министерстве.

Обычно вопросы, связанные с переводом, восстановлением и возвращением из академического отпуска студентов высших и средних специальных учебных заведений рассматриваются в период зимних и летних каникул.

В период зимних каникул текущего учебного года вопросы восстановления студентов и их возвращения из академического отпуска будут рассматриваться в традиционной форме. В то же время ведется определенная работа по совершенствованию нормативно-правовой базы для упрощения процессов перевода и восстановления.

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