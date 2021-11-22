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Минобразования рассказало об очном обучении иностранцев в Азербайджане

Минобразования рассказало об очном обучении иностранцев в Азербайджане 10:55
Наука и образование
22 ноября 2021 г. 11:25
Минобразования рассказало об очном обучении иностранцев в Азербайджане

Министерство образования внесло ясность в вопрос о форме обучения для иностранных студентов, получающих образование в Азербайджане.

Как сообщили Report в министерстве, студенты из 42 стран, гражданам которых разрешен въезд в нашу страну, могут участвовать в очной форме обучения.

Граждане других стран, имеющих действующее разрешение на временное проживание, также могут обучаться в очной форме: "В соответствующую структуру подано ходатайство для обеспечения участия в очной форме обучения других иностранных граждан. Местным высшим учебным заведениям поручено рассмотреть организацию образования в других формах для иностранных граждан, которым не выдано разрешение на въезд на территорию страны".

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Версия на английском языке Education Ministry on foreign nationals studying in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələrlə bağlı məsələyə aydınlıq gətirilib

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