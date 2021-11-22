Минобразования рассказало об очном обучении иностранцев в Азербайджане

10:55

Министерство образования внесло ясность в вопрос о форме обучения для иностранных студентов, получающих образование в Азербайджане.

Как сообщили Report в министерстве, студенты из 42 стран, гражданам которых разрешен въезд в нашу страну, могут участвовать в очной форме обучения.

Граждане других стран, имеющих действующее разрешение на временное проживание, также могут обучаться в очной форме: "В соответствующую структуру подано ходатайство для обеспечения участия в очной форме обучения других иностранных граждан. Местным высшим учебным заведениям поручено рассмотреть организацию образования в других формах для иностранных граждан, которым не выдано разрешение на въезд на территорию страны".