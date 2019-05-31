Минобразования назвало условия смены учителями места работы

Министерство образования Азербайджана обнародовало условия смены учителями места работы.

Как сообщили Report в министерстве, желающие участвовать в конкурсе кандидаты должны пройти регистрацию, перейдя по ссылке www.miq.edu.az/yerdeyishme.

Электронный прием документов продлится до 23:59 с 3 по 10 июня.

Места работы учителей будут меняться в соответствии со специальностью, по которому они участвовали в диагностическом оценивании или конкурсе по приему на работу. Во время смены места по вакансиям за основу будет браться балл, набранный при приеме на работу или при диагностическом оценивании.

Во время конкурса в связи с некоторыми социальными факторами набранный кандидатами балл будет умножаться на коэффициент роста.

После завершения приема документов в электронной форме каждый кандидат, получивший возможность сменить место работы, будет приглашен в Центр человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования.

Отметим, что 3 июня стартует конкурс по смене места работы учителями, работающими на основе бессрочного договора в общеобразовательных учебных заведениях, входящих в систему министерства образования.