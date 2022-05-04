Министр: В скором времени школы откроются в Джебраиле, Суговушане, Зангилане

Развитие образования в Азербайджане связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

Развитие образования в Азербайджане связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал во время выступления на церемонии награждения победителей конкурса "Лучшая презентация".

Э.Амруллаев отметил, что глава страны Ильхам Алиев успешно продолжает политику общенационального лидера в сфере образования.

"Открылась новая славная страница азербайджанского общества. Сегодняшнему поколению следует воспользоваться созданными для них условиями. В Шуше и Агдаме строятся школы. В скором времени школы будут сданы в пользование в Джебраиле, Суговушане, Зангилане".