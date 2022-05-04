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Министр: В скором времени школы откроются в Джебраиле, Суговушане, Зангилане

Министр: В скором времени школы откроются в Джебраиле, Суговушане, Зангилане Развитие образования в Азербайджане связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.
Наука и образование
4 мая 2022 г. 12:02
Министр: В скором времени школы откроются в Джебраиле, Суговушане, Зангилане

Развитие образования в Азербайджане связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал во время выступления на церемонии награждения победителей конкурса "Лучшая презентация".

Э.Амруллаев отметил, что глава страны Ильхам Алиев успешно продолжает политику общенационального лидера в сфере образования.

"Открылась новая славная страница азербайджанского общества. Сегодняшнему поколению следует воспользоваться созданными для них условиями. В Шуше и Агдаме строятся школы. В скором времени школы будут сданы в пользование в Джебраиле, Суговушане, Зангилане".

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Версия на английском языке Schools in liberated Jabrayil, Sugovushan, Zangilan to be commissioned soon, minister says
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Cəbrayılda, Suqovuşanda, Zəngilanda yaxın vaxtlarda məktəblər istifadəyə veriləcək"

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