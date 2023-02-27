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Министр: Перевод некоторых обучающихся за рубежом студентов в азербайджанские вузы невозможен

Министр: Перевод некоторых обучающихся за рубежом студентов в азербайджанские вузы невозможен Перевод некоторых обучающихся за рубежом студентов в азербайджанские вузы невозможен.
Наука и образование
27 февраля 2023 г. 16:57
Министр: Перевод некоторых обучающихся за рубежом студентов в азербайджанские вузы невозможен

Перевод некоторых обучающихся за рубежом студентов в азербайджанские вузы невозможен.

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал на брифинге.

Министр отметил, что, если обучающийся за рубежом студент соответствует минимальным требованиям, то создаются возможности для продолжения его обучения в Азербайджане: "Если студент обучается за границей только на основе аттестата, то мы не можем его принять. У нас существуют правила приема, и не соответствующие им студенты не переводятся".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Xaricdə təhsil alan bəzi tələbələrin Azərbaycan universitetlərinə köçürülməsi mümkün deyil"

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