​Министр образования: Уровень знаний не может быть темой для разговора, знания либо есть, либо их нет

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В этом году план приема в вузы выполнен на 85%. Впервые мы не стали сокращать баллы при приеме в вузы. Это - принципиальное решение.

Уровень знаний не может быть темой для разговора. Знания либо есть, либо их нет".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Микаил Джаббаров.

По словам министра, предметы, преподаваемые после обязательного образования, учащиеся считают ненужными: "Родители придерживаются мнения, что непосещение их детьми 10 и 11 классов является единственным выходом для достижения высоких результатов на вступительном экзамене. Сами учащиеся же считают, что предметы, проходимые после обязательного образования, им не нужны. Думаю, что рост количества школ с различным уклоном поможет ликвидировать это".