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    Министр образования Украины: Азербайджанцы составляют 11% от всех иностранных студентов в стране

    На сегодняшний день - это 7522 человека

    Киев. 26 ноября. REPORT.AZ/ В настоящее время в высших учебных заведениях Украины обучаются более 7,5 тысяч студентов из Азербайджана.

    Об этом заявила в интервью Report министр образования Украины Лилия Гриневич.

    "У нас очень четкая есть статистика о том, сколько в нашей системе украинского образования обучается азербайджанских студентов. На сегодняшний день - это 7522 человека", - заявила Л.Гриневич.

    По ее словам, это достаточно большое количество: "Ориентировочно - это более, чем 11% от всех иностранных студентов в Украине. Обучаются они, как правило, на факультетах финансов и кредита, экономики, права. Среди специальностей, которые избирают азербайджанские студенты, также медицина, стоматология". 

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