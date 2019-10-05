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Министр образования поздравил учителей

​Министр образования поздравил учителей

Министр образования Джейхун Байрамов поздравил учителей по случаю их профессионального праздника – Международного дня учителей - 5 октября. 

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Дорогие учителя! 

Имя учителя во все времена высоко почиталось. Труд учителя призван взрастить общество грамотных, эрудированных, высоконравственных людей. За каждым нашим успехом в повседневной жизни стоит труд учителя. 

Празднующийся во всем мире сегодня Международный день учителя – прекрасный шанс еще раз отметить огромные заслуги учителей. 

С профессиональным праздником Вас!".

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