​Министр образования поздравил учителей

Министр образования Джейхун Байрамов поздравил учителей по случаю их профессионального праздника – Международного дня учителей - 5 октября.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Дорогие учителя!

Имя учителя во все времена высоко почиталось. Труд учителя призван взрастить общество грамотных, эрудированных, высоконравственных людей. За каждым нашим успехом в повседневной жизни стоит труд учителя.

Празднующийся во всем мире сегодня Международный день учителя – прекрасный шанс еще раз отметить огромные заслуги учителей.

С профессиональным праздником Вас!".