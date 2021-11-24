Министр образования обсудил азербайджано-российское сотрудничество с представителем президента РФ

Министр образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев встретился спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Министр образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев встретился спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал Э.Амруллаев.

"Сегодня мы встретились со Специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. В ходе встречи было обсуждено текущее состояние отношений между Азербайджаном и Россией в области образования и перспективы будущего сотрудничества", - сказал он.