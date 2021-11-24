Министр образования обсудил азербайджано-российское сотрудничество с представителем президента РФ

Министр образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев встретился спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.
Как сообщает Report, об этом на своей странице в
"Сегодня мы встретились со Специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. В ходе встречи было обсуждено текущее состояние отношений между Азербайджаном и Россией в области образования и перспективы будущего сотрудничества", - сказал он.