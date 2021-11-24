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Министр образования обсудил азербайджано-российское сотрудничество с представителем президента РФ

Министр образования обсудил азербайджано-российское сотрудничество с представителем президента РФ Министр образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев встретился спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.
Наука и образование
24 ноября 2021 г. 22:49
Министр образования обсудил азербайджано-российское сотрудничество с представителем президента РФ

Министр образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев встретился спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал Э.Амруллаев.

"Сегодня мы встретились со Специальным представителем президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. В ходе встречи было обсуждено текущее состояние отношений между Азербайджаном и Россией в области образования и перспективы будущего сотрудничества", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil naziri Putinin nümayəndəsi ilə Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığını müzakirə edib

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