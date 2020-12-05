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Министр образования обратился к родителям 

Министр образования обратился к родителям  "Родители считают, что чем больше дети занимаются, тем лучше. Порой детей чрезмерно загружают, отправляют к репетитору. Возможно, ребенок больше постигнет, если просто отдохнет. Ведь по сути освоение связано с пониманием".
Наука и образование
5 декабря 2020 г. 18:03
Министр образования обратился к родителям 

"Родители считают, что чем больше дети занимаются, тем лучше. Порой детей чрезмерно загружают, отправляют к репетитору. Возможно, ребенок больше постигнет, если просто отдохнет. Ведь по сути освоение связано с пониманием".

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев, комментируя чрезмерную загруженность учеников домашним заданием.

"Одному и тому же материалу можно обучить быстро или медленно. Это зависит от мастерства преподавателя. Обучение должно проходить в том числе в игровой форме, это особенно актуально в младших классах. Все это мотивирует детей. Переход к такому формату во многом зависит от педагога", - подчеркнул министр.

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