​Министр образования обнародовал изменения в госпрограмме по получению азербайджанской молодежью образования за рубежом

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Изменения, предусмотренные во II Государственной программе по образованию молодежи за рубежом, не носят поверхностный характер. Это - стратегические изменения. Данный вопрос требует согласования с соответствующими правительственными структурами и подготовку окончательного документа".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр образования Микаил Джаббаров.

По его словам, за период осуществления I Государственной программы по образованию молодежи за рубежом (2007-2015 гг.) более 3500 студентов, магистров и докторантов получили право на обучение по указанной программе: "Реализация программы завершилась в прошлом году. Многие поставленные в программе задачи можно считать выполненными".

Министр заявил, что данная программа не является единственной для получения образования за рубежом: "У Азербайджана существуют двусторонние контракты со многими странами мира. Студенты отправляются по государственной линии за границу на учебу в зарубежных вузах. Данная практика будет продолжена и в этом году".