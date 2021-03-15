Министр: На качество образования влияют различные факторы

“На качество образования влияют различные факторы, и определение приоритета этих факторов чрезвычайно важно для Министерства образования”.

“На качество образования влияют различные факторы, и определение приоритета этих факторов чрезвычайно важно для Министерства образования”.

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев написал на своей странице в Фейсбуке.

Министр отметил, что с этой целью полезно изучить мнение образовательного сообщества (учителей, родителей, работников образования):

“Создан запрос в связи с качественным образованием. Каждый из пунктов опроса имеет важное значение с точки зрения качественной организации образовательного процесса. Вы можете принять участие в опросе, отметив выбранный вами пункт в разделе ”Отзывы" или перейдя по ссылке“.