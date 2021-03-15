О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр: На качество образования влияют различные факторы

Министр: На качество образования влияют различные факторы “На качество образования влияют различные факторы, и определение приоритета этих факторов чрезвычайно важно для Министерства образования”.
Наука и образование
15 марта 2021 г. 16:46
Министр: На качество образования влияют различные факторы
0 : 00
0 : 00

“На качество образования влияют различные факторы, и определение приоритета этих факторов чрезвычайно важно для Министерства образования”.

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев написал на своей странице в Фейсбуке.

Министр отметил, что с этой целью полезно изучить мнение образовательного сообщества (учителей, родителей, работников образования):

“Создан запрос в связи с качественным образованием. Каждый из пунктов опроса имеет важное значение с точки зрения качественной организации образовательного процесса. Вы можете принять участие в опросе, отметив выбранный вами пункт в разделе ”Отзывы" или перейдя по ссылке“.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Təhsilin keyfiyyətinə müxtəlif amillər təsir edir"

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
12 марта 2021 г. 19:26
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
В Баку женщина раскроила череп спящему мужу
9 марта 2021 г. 17:27
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
13 марта 2021 г. 10:21
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
10 марта 2021 г. 09:57
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
14 марта 2021 г. 19:31
В Баку оштрафована частная медклиника
В Баку оштрафована частная медклиника
13 марта 2021 г. 11:20
Тур чемпионов: Успешный старт Мамедъярова и Раджабова - ОБНОВЛЕНО
Тур чемпионов: Успешный старт Мамедъярова и Раджабова - ОБНОВЛЕНО
14 марта 2021 г. 01:03
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
13 марта 2021 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi