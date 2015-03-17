​Министр: Повышение зарплат будет поэтапным и коснется всех педагогов

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "Сфера образования обладает своеобразной ролью в превращении нефтяного капитала в человеческий капитал. В первую очередь сфера образования играет положительную роль в подготовке кадров как для экономики, так и для социальной жизни и науки".

Как сообщает Report, об этом на прошедшем в Баку инвестиционном форуме заявил министр образования Микаил Джаббаров.

По его словам, основная цель заключается в создании условий для привлечения в сферу образования не только государственного, но и частного капитала: "Наша цель заключается в создании отвечающей нынешним требованиям современной системы образования. Исследования показывают существование связи между академическими достижениями молодежи и социальными экономическими возможностями городов и сел".

Министр также затронул вопрос о группах "Сабах", созданных в области высшего образования. По его словам, группа "Сабах" была сформирована по результатам отборочного конкурса, проведенного среди успешно завершивших первый курс бакалавров 34 вузов республики по 33 специальностям.

Отметив о завершении в этом году "Госпрограммы по получению азербайджанской молодежью образования за рубежом в 2007-2015 годах", М.Джаббаров добавил, что за последние 2 года 1300 человек были отправлены за рубеж для получения образования: "По окончании учебы за рубежом около 900 вернувшихся на родину молодых специалистов были назначены на ответственные посты в государственном и частном секторе, что создает возможность для подготовки потенциала кадров, необходимых для экономики страны".

Министр добавил, что на прошлой неделе прошли обсуждения вопроса подготовки 2-й государственной программы: "Мы намерены даже изменить фокус новой программы. Планируем не только направлять молодых людей учиться за рубеж, но и приглашать иностранных специалистов, педагогов и профессоров преподавать в наших вузах".

Министр коснулся также вопроса о повышении зарплат педагогов с января этого года: "В настоящее время надбавки коснулись 20% педагогов. Данный процесс поэтапно коснется всех педагогов республики".