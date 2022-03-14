Министерство: В школах-шестидневках 19 марта считается рабочим днем

В учебных заведениях с шестидневной рабочей неделей последним рабочим днем перед праздниками будет 19 марта.

В учебных заведениях с шестидневной рабочей неделей последним рабочим днем перед праздниками будет 19 марта.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве образования.

Согласно постановлению Кабинета министров "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2022 год" 20, 21, 22, 23, 24 марта 2022 года приходятся на праздник Новруз. В соответствии с частью 5 статьи 105 Трудового кодекса АР, если выходные и нерабочие праздничные дни приходятся на одну и ту же дату, то выходной день переносится непосредственно на следующий за праздничным днем рабочий день: "Поскольку 20 марта приходится на воскресенье, 25 марта будет нерабочим днем. Так как 19, 26 и 27 марта также приходятся на выходные, в связи с праздником Новруз девять дней подряд будут нерабочими (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27 марта)".