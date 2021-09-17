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Министерство: Реконструировано 9 колледжей, 8 из которых переданы в ведение университетов

Министерство: Реконструировано 9 колледжей, 8 из которых переданы в ведение университетов "В новом учебном году обновлена учебная программа для среднего специального образования по 142 специальностям и по 148 специальностям - для высшего образования".
Наука и образование
17 сентября 2021 г. 11:52
Министерство: Реконструировано 9 колледжей, 8 из которых переданы в ведение университетов
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"В новом учебном году обновлена учебная программа для среднего специального образования по 142 специальностям и по 148 специальностям - для высшего образования".

По сообщению Report, об этом в ходе выступления на тренинге "Диалог медиа и образования" заявил заведующий отделом науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Ниджат Мамедли.

Заведующий отделом отметил, что в результате оптимизации учебных заведений были реорганизованы 9 колледжей, 8 из которых переданы в ведение университетов: "В этом году для подготовки кадров магистратуре SABAH было выделено в общей сложности 540 мест по госзаказу. В период пандемии были сданы в эксплуатацию 3 здания общежития для Гянджинского государственного университета, 1 общежитие для Бакинского государственного университета и 1 учебный корпус для Азербайджанского Государственного Экономического Университета".

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "9 kollec yenidən qurulub, onlardan 8-i universitetlərin nəzdinə verilib"

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