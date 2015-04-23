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    ​Министерству образования выделено 10 млн. манатов на строительство нового здания школы №20

    Минфину поручено обеспечить финансирование средств

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству нового здания для полной средней школы номер 20 в Ясамальском районе города Баку.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения строительства нового здания для полной средней школы №20 в Ясамальском районе города Баку из предусмотренного в государственном бюджете страны на 2015 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделить министерству образования Азербайджанской Республики 10 млн. манатов.
    Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в распоряжении. 

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