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Минобразования: В 30 школ назначены новые директора

Минобразования: В 30 школ назначены новые директора Завершен первый этап собеседования по приему на работу директоров школ.
Наука и образование
23 сентября 2021 г. 17:41
Минобразования: В 30 школ назначены новые директора

Завершен первый этап собеседования по приему на работу директоров школ.

Как сообщили Report в Министерстве образования, в первом этапе собеседования приняли участие 132 кандидата, набравшие больше 36 баллов на экзаменах.

Этап собеседования успешно прошли 30 кандидатов, они были привлечены к программе адаптации. По завершении программы адаптации с ними были оформлены трудовые отношения, кандидаты приняты на должности директоров школ.

В ближайшее время состоится второй этап собеседования, на который будут приглашены кандидаты, набравшие по результатам экзамена больше 36 баллов.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil Nazirliyi: "30 məktəbə yeni direktor təyin edilib"

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