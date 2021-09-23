Минобразования: В 30 школ назначены новые директора

Завершен первый этап собеседования по приему на работу директоров школ.

Завершен первый этап собеседования по приему на работу директоров школ.

Как сообщили Report в Министерстве образования, в первом этапе собеседования приняли участие 132 кандидата, набравшие больше 36 баллов на экзаменах.

Этап собеседования успешно прошли 30 кандидатов, они были привлечены к программе адаптации. По завершении программы адаптации с ними были оформлены трудовые отношения, кандидаты приняты на должности директоров школ.

В ближайшее время состоится второй этап собеседования, на который будут приглашены кандидаты, набравшие по результатам экзамена больше 36 баллов.