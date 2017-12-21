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    Министерство образования: В 2018 году 45 тыс. учителей повысят зарплату

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    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ С января 2018 года вырастет зарплата учителей, прошедших в 2017 году диагностическую оценку.

    Как передает Report, об этом сообщается в образовательной хронике министерства образования по 2017-му календарному году.

    С 1 января 2017 года была повышена зарплата около 38 тыс. учителей в государственных общеобразовательных учебных заведениях. Этот рост охватил учителей, прошедших диагностическую оценку в 26 городах и районах в ноябре и декабре прошлого года. В этом году около 45 тыс. учителей участвовали в диагностической оценке. Так, завершена диагностическая оценка около 145 тыс. учителей.

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