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Министерство образования Азербайджана расширяет сотрудничество с Microsoft

Министерство образования Азербайджана расширяет сотрудничество с Microsoft Договор о намерениях предусматривает совместную деятельность по четырем направлениям
Наука и образование
4 марта 2021 г. 14:15
Министерство образования Азербайджана расширяет сотрудничество с Microsoft

3 марта на онлайн мероприятии между Минобразования и компанией Microsoft подписан документ о намерениях по продолжению совместного сотрудничества в области совместных образовательных проектов.

Как сообщает Report, документ, подписанный министром образования Эмином Амруллаевым и вице-президентом Microsoft Энтони Салкито, направлен на расширение сотрудничества между сторонами в области образования и обеспечение реализации совместных инновационных проектов.

Договор о намерениях предусматривает совместную деятельность по четырем направлениям: стратегическое сотрудничество в области общего и высшего образования в направлении цифровой трансформации образования, совместная деятельность в направлении «Цифровое лидерство и формирование политики в образовании», совершенствование информационных систем и электронных услуг Министерства образования, а также участие Азербайджана в коалиции «Мировые лидеры цифровой трансформации», сформированной Microsoft.

Стороны также договорились о сотрудничестве в создании образцовой школы с образовательными программами Microsoft.

Сотрудничество в области «Преподавание и обучение» включает ориентированное на результат обучение, индивидуальный подход к обучению, навыки XXI века, модель будущего учителя и совместную деятельность по формированию аналитического мышления.

Стороны планируют реализовать специальные программы по повышению технологических знаний студентов педагогических специальностей перед приемом на работу.

В то же время будет налажено сотрудничество по применению промышленного содержания и сертификации в обучении на всех уровнях образования.

Направление «Создание цифровой среды» включает применение облачных технологий и безопасного программного обеспечения. Особое место в этом направлении занимает налаживание совместного сотрудничества с Microsoft по применению аналитических инструментов нового поколения для искусственного интеллекта в распознавании азербайджанского языка и улучшения принятия решений в образовании.

Направление «Успех ученика и школы» включает в себя интеграцию контента Microsoft в STEAM, обучение и сертификацию преподавателей в области технологий в любом месте, в любое время и в любом темпе, инновационные идеи, презентацию инновационных идей, технических решений в местной и международной среде, а также возможности обучения на инновационных экспертных моделях.

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