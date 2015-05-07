​Микаиль Джаббаров: До сегодняшнего дня в Азербайджане получили образование более 2000 вьетнамских студентов

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "До сегодняшнего дня в Азербайджане получили образование более 2000 вьетнамских студентов. Это говорит о крепких отношениях между Вьетнамом и Азербайджаном. В формировании дружеских отношений между двумя странами важную роль также сыграли вьетнамские студенты, обучающиеся в Азербайджане." Как сообщает Report, об этом сегодня сказал министр образования Микаиль Джаббаров, выступая на открытии "Форума Азербайджано-вьетнамской дружбы" в университете "АДА".

По его словам сегодняшний форум внесет свой вклад в укрепление двусторонних отношений во всех сферах.

Заместитель комитета по иностранным делам парламента Вьетнама Нго Дуе Манх выразил удовлетворение получением образования в Азербайджане. Он отметил важность успешно развивающихся отношений между двумя странами: "Вьетнам расценивает укрепление экономических связей с Азербайджаном как приоритетное направление".

Он отметил, что инициатором проведения этого форума стал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Гость также напомнил, что на следующей неделе состоится официальный визит президента Вьетнама в Азербайджан.