Микаил Джаббаров: Зарплата сильного учителя должна быть выше, чем у слабого

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Зарплата сильного учителя должна быть выше, чем у слабого.

Как сообщает Report, об этом в интервью блоггеру Вячеславу Сапунову сказал министр образования Микаил Джаббаров.

По его словам, в настоящее время специалисты работают над критериями подобной оценки: "Разрабатываемый механизм будет вынесен на широкое обсуждение в профессиональной среде. Это не должно никого пугать. Подобные системы существуют в различных странах. Они основываются на принципах конкуренции лучших, а не на принципах равенства. Будут учитываться успеваемость учеников, которым преподает определенный учитель, общие достижения школы".