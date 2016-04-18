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    Микаил Джаббаров: Зарплата сильного учителя должна быть выше, чем у слабого

    В настоящее время специалисты работают над критериями подобной оценки

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Зарплата сильного учителя должна быть выше, чем у слабого.

    Как сообщает Report, об этом в интервью блоггеру Вячеславу Сапунову сказал министр образования Микаил Джаббаров. 

    По его словам, в  настоящее время специалисты работают над критериями подобной оценки: "Разрабатываемый механизм будет вынесен на широкое обсуждение в профессиональной среде. Это не должно никого пугать. Подобные системы существуют в различных странах. Они основываются на принципах конкуренции лучших, а не на принципах равенства. Будут учитываться успеваемость учеников, которым преподает определенный учитель,  общие достижения школы". 

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